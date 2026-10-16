Prabowo Dikabarkan Kumpulkan Menteri hingga Kepala Badan di Istana Bogor Hari Ini, Ada Apa?

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mengumpulkan seluruh menteri, wakil menteri (wamen), hingga kepala badan Kabinet Merah Putih di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini, Jumat (16/10/2026).

Berdasarkan undangan yang beredar, pertemuan dengan Presiden Prabowo dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.00 WIB. Dalam undangan itu, para menteri hingga kepala badan diminta mengenakan batik lengan panjang. Sementara personel TNI/Polri yang hadir diwajibkan mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU)-4.

Meski begitu, undangan tersebut mengecualikan pejabat yang sedang menjalankan tugas khusus, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana, maupun pejabat yang mendapat izin dari Presiden.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membenarkan adanya pertemuan dengan Presiden Prabowo. Namun, dia belum memastikan agenda atau arahan yang akan disampaikan Presiden.

“Benar. Nanti saya cek agendanya ya,” kata Syahganda.