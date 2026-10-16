Prabowo Akan Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor Malam Ini, Bahas Implementasi Asta Cita

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin rapat Kabinet Merah Putih di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2026) malam. Rapat yang diagendakan berlangsung pukul 19.00 WIB itu akan dihadiri para menteri, wakil menteri, hingga kepala badan.

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi membenarkan agenda rapat kabinet tersebut. Dia menyebut pertemuan itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

“Iya benar. Ada Rapat Kabinet yang langsung dipimpin Pak Presiden Prabowo Subianto,” kata Viva Yoga kepada awak media, Jumat (16/10/2026).

Viva Yoga menjelaskan, rapat tersebut merupakan agenda rutin untuk memantau sekaligus mengendalikan pelaksanaan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita.

“Agenda rutin saja. Tentang monitoring dan pengendalian implementasi program-program Asta Cita Presiden di masing-masing kementerian, sesuai tugas pokok fungsinya,” ujarnya.