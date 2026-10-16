Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor Jelang Peringatan 2 Tahun Pemerintahan

Sejumlah menteri telah tiba di Istana Bogor.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (16/10/2026) malam. Rapat penting ini digelar jajaran pemerintah guna memonitor pelaksanaan program prioritas menjelang peringatan dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo yang jatuh pada 20 Oktober 2026.

Sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan tampak berdatangan secara bertahap ke kompleks Istana Bogor untuk mengikuti agenda tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, para pejabat negara mulai memasuki area Istana Bogor melalui Pintu 3 sejak pukul 18.30 WIB, mendahului jadwal resmi rapat yang dimulai pukul 19.00 WIB.

Salah satu menteri yang hadir yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Saat disinggung mengenai momentum dua tahun pemerintahan Prabowo, menteri yang akrab disapa Ara tersebut menegaskan komitmen kabinet untuk bekerja secara maksimal demi kepentingan masyarakat.

“Ya, kita bekerja lebih keras lagi bagi rakyat Indonesia,” ujar Ara kepada awak media.

Selain Ara, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, turut hadir dalam rapat kabinet tersebut.

“Kita memenuhi undangan Pak Presiden pada malam ini. Ya, saya yakin pasti ada agenda penting. Nanti akan disampaikan setelah selesai,” kata Arif.

Kendati demikian, Arif belum bersedia merinci kemungkinan adanya arahan khusus dari Presiden Prabowo dan meminta awak media menunggu hingga rangkaian rapat rampung.

“Nanti setelah acara selesai ya,” imbuhnya.