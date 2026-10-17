Kongres Ke-42, Hamdan Zoelva Dorong SI Tinggalkan Model Organisasi ala Partai Politik

JAKARTA – Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) Hamdan Zoelva merefleksikan satu dekade kepemimpinannya. Ia menilai SI perlu mengubah pola pengelolaan organisasi setelah kongres, dengan meninggalkan model yang menyerupai partai politik dan mengedepankan etika, keikhlasan, serta ketulusan.

“Mari tinjau ulang peraturan organisasi. Kita tinggalkan pola model partai politik dan fokus pada etik yang ikhlas, tulus membangun organisasi. SI hadir dalam politik menggulai yang memberikan rasa manis kepada siapa saja dengan fokus utama dakwah ekonomi,” ujar Hamdan dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Hal itu disampaikan Hamdan Zoelva pada acara Majelis Tahkim Khusus yang diselenggarakan satu hari sebelum Kongres Nasional/Majelis Tahkim ke-42 PP SI di Surabaya, Jawa Timur, pada 17–20 Oktober 2026. Kongres akan mengusung tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati”.

Adapun pembukaan kongres pada 18 Oktober 2026 diperkirakan dihadiri ribuan anggota SI. Agenda ini mengingatkan pada kongres pertama SI di Surabaya pada 26 Januari 1913 yang menghimpun ribuan anggota dan simpatisan untuk memperjuangkan kesejahteraan bumiputra melalui perdagangan, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan keagamaan. Gerakan yang dipelopori Haji Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto itu turut mendorong perkembangan SI dari organisasi perdagangan menjadi bagian penting pergerakan nasional.

Hamdan menambahkan, struktur organisasi harus berorientasi pada pelayanan. Pengurus di tingkat atas diharapkan membina, melayani, dan menjadi teladan bagi struktur di bawahnya.