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Sekjen PBB Antonio Guterres Kunjungi RI, Bahas Perdamaian Dunia hingga Kerja Sama Multilateral

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |08:28 WIB
Sekjen PBB Antonio Guterres Kunjungi RI, Bahas Perdamaian Dunia hingga Kerja Sama Multilateral
Sekjen PBB Antonio Guterres Kunjungi Indonesia
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JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Sabtu (17/10/2026) malam. Gutteres dijadwalkan akan bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Kunjungan kerja Guterres ini menjadi momentum penting dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan PBB. Sekaligus membuka ruang bagi penguatan komunikasi dan kerja sama multilateral dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Selain bertemu Prabowo, Guterres dijadwalkan menjalani sejumlah agenda penting di Indonesia. Kunjungan ini berlangsung di tengah berbagai tantangan global yang membutuhkan dialog dan kerja sama antarnegara.

Pertemuan dengan Prabowo akan menjadi kesempatan bagi Indonesia dan PBB untuk memperkuat komunikasi serta bertukar pandangan mengenai persoalan yang menjadi perhatian bersama.

Melalui kunjungan ini, Indonesia dan PBB memiliki ruang untuk mempererat kemitraan dalam mendukung perdamaian, pembangunan, dan penguatan kerja sama multilateral.

Guterres disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Tetap RI untuk PTRI New York Umar Hadi, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Denny Abdi, serta perwakilan PBB untuk Indonesia Gita Sabharwal.

 

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