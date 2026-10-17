Prabowo Ulang Tahun Ke-75, Istana: Terima Kasih atas Ucapan dan Doa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, berulang tahun ke-75 pada hari ini, Sabtu (17/10/2026). Di momen ulang tahunnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan berbagai pihak atas ucapan selamat serta doa yang diberikan kepada Prabowo.

Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, para tokoh bangsa, sahabat, serta semua pihak atas perhatian, ucapan selamat, doa, harapan, karangan bunga, dan berbagai ungkapan kasih sayang dalam rangka ulang tahun Prabowo.

"Terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, para tokoh bangsa, sahabat, serta semua pihak atas perhatian, ucapan selamat, doa, harapan, karangan bunga, dan berbagai ungkapan kasih sayang dalam rangka ulang tahun Presiden Prabowo Subianto," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10/2026).

Ia menyampaikan bahwa setiap ucapan dan doa merupakan bentuk perhatian dan dukungan yang sangat berarti. Prasetyo berharap segala doa dan harapan baik tersebut membawa keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua.

Selain itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, mempererat persaudaraan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang semakin kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera.

"Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian, doa, dan ketulusan yang diberikan kepada Bapak Presiden. Semoga kebersamaan dan semangat persatuan ini terus terjaga demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera," pungkasnya.

(Awaludin)

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