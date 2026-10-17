Bukan Rapat Kabinet, Prabowo Kumpulkan Menteri Jamu Wakil PM Rusia di Istana Bogor

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Perdana Menteri (PM) Pertama Rusia, Denis Valentinovich Manturov, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 16 Oktober 2026 malam. Dalam pertemuan itu, seluruh menteri, wakil menteri, hingga kepala badan Kabinet Merah Putih hadir.

Hal itu dikonfirmasi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan. Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memperkenalkan seluruh anggota kabinet kepada Manturov.

“Memperkenalkan semua anggota kabinetnya kepada Wakil Perdana Menteri Pertama Rusia tersebut,” ungkap Syahganda, Sabtu (17/10/2026).

Syahganda pun menegaskan acara di Istana Bogor pada Jumat malam bukan rapat kabinet, melainkan jamuan makan malam dalam rangka pertemuan Prabowo dan Manturov. “Acaranya makan malam dan kebudayaan menghibur Wakil Perdana Menteri Rusia. Bukan (rapat kabinet)," katanya.

Syahganda juga menceritakan dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap hubungan Indonesia dan Rusia, terutama atas dukungan Rusia terhadap perjuangan Indonesia untuk merdeka dari penjajahan dan merebut Papua.