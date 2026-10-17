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Kumpul di Istana Bogor, Bakom Tegaskan Bukan Perayaan Ultah Presiden Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |13:31 WIB
Kumpul di Istana Bogor, Bakom Tegaskan Bukan Perayaan Ultah Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Binti M/Okezone)
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JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menegaskan acara jamuan makan malam dan pertunjukan kebudayaan di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat 16 Oktober 2026 malam bukan untuk merayakan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto.

Syahganda menyebut acara tersebut digelar untuk menghormati Wakil Perdana Menteri (PM) Pertama Rusia, Denis Valentinovich Manturov, yang berkunjung ke Indonesia. Hal ini ditegaskan Syahganda menyusul ramainya pembicaraan di media sosial yang mengaitkan acara di Istana Bogor dengan perayaan ulang tahun Prabowo.

“Bukan,” kata Syahganda saat ditanya apakah acara tersebut merupakan perayaan ulang tahun Presiden Prabowo, Sabtu (17/10/2026).

Syahganda mengakui memang ulang tahun Prabowo jatuh pada hari ini, 17 Oktober. Sebelumnya, para menteri, wakil menteri (wamen), hingga kepala badan kumpul di Istana Bogor pada Jumat malam. Para pejabat mulai berdatangan sejak pukul 18.30 WIB dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 22.00 WIB.

Kegiatan tersebut sempat dikira sebagai rapat kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo. Namun, Syahganda menjelaskan agenda malam itu sebenarnya berupa jamuan makan malam dan pertunjukan kebudayaan untuk menyambut Wakil Perdana Menteri Pertama Rusia.

“Acaranya makan malam dan kebudayaan menghibur Wakil Perdana Menteri Rusia. Bukan (rapat kabinet),” kata Syahganda.

Dalam acara tersebut, Prabowo juga memperkenalkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih kepada pejabat Rusia itu. Selain jamuan makan malam, acara dimeriahkan dengan pertunjukan tarian tradisional Indonesia, termasuk tarian dari Ambon dan Jawa.

(Arief Setyadi )

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