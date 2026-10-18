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Survei Parameter Politik: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Capai 65,2%, Gibran Hanya 49%

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |16:31 WIB
Survei Parameter Politik: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Capai 65,2%, Gibran Hanya 49%
Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di angka 65 persen.
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JAKARTA — Hasil survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,2 persen. Angka ini berjarak cukup jauh dibandingkan tingkat kepuasan kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hanya berada di angka 49,0 persen.

Survei ini dirilis dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengumpulan data dilakukan terhadap 1.200 responden melalui wawancara tatap muka pada 26 September–6 Oktober 2026.

Dalam survei tersebut, sebanyak 65,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka kepuasan ini terdiri dari 62,3 persen yang menyatakan puas dan 2,9 persen sangat puas.

Sementara itu, sebanyak 28,1 persen responden lainnya menyatakan tidak puas, dengan rincian 19,4 persen tidak puas dan 8,7 persen sangat tidak puas.

"Tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 6,7%," tulis laporan hasil survei tersebut.

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