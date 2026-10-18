Gelar TFG, Polres Metro Bekasi Kota Siapkan Sispamkota Antisipasi Mobilisasi Pelajar ke Jakarta

BEKASI — Polres Metro Bekasi Kota menggelar Tactical Floor Game (TFG) dalam rangka menyiapkan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) untuk mengantisipasi dan memetakan potensi mobilisasi pelajar menjelang aksi unjuk rasa di Jakarta pada 20 Oktober 2026 mendatang. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol. Putu Kholis Aryana, mengungkapkan bahwa persiapan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan strategi kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai. Namun, kami tidak akan segan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja menghasut, menggerakkan, atau memanfaatkan pelajar untuk melakukan tindakan melawan hukum," ujar Putu Kholis di Markas Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (18/10/2026).

Guna mengamankan situasi, sebanyak 1.300 personel gabungan—baik berseragam resmi maupun berpakaian dinas tertutup (non-seragam)—diterjunkan langsung ke lapangan untuk memantau titik-titik rawan potensi gangguan keamanan.

Putu Kholis menekankan pentingnya menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai yang berlandaskan ketentuan hukum, guna menghindari tindakan yang berpotensi memicu kerusuhan.

"Anak-anak tidak boleh dijadikan alat kepentingan pihak tertentu, terlebih jika harus mempertaruhkan keselamatan dan masa depan mereka,” tegasnya.

Melalui skema TFG ini, kepolisian menguji enam skenario berdasarkan tingkat kerawanan, mulai dari kesiapan koordinasi antarunit, pengendalian personel, hingga proses pengambilan keputusan cepat dalam menghadapi dinamika situasi di lapangan.