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3 Pengamen Diduga Bakar Pagar Rumah Warga di Bekasi, 1 Pelaku Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |18:06 WIB
3 Pengamen Diduga Bakar Pagar Rumah Warga di Bekasi, 1 Pelaku Ditangkap
Ilustrasi.
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BEKASI — Tiga orang yang diduga sebagai pengamen mencoba membakar rumah warga yang berlokasi di Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah seorang pelaku yang berinisial AFH (20) kini telah ditangkap oleh pihak berwenang.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan ketiga pelaku mendatangi rumah korban untuk mengamen. Namun, salah seorang di antara mereka tampak mencoba membakar pagar rumah warga tersebut hingga memunculkan kobaran api. Salah satu pelaku lainnya terlihat berpura-pura memainkan gitar sambil bernyanyi, lalu setelahnya ketiganya pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Tak lama kemudian, warga yang melintas melihat adanya api di pagar korban dan langsung mencoba membantu memadamkannya.

Secara terpisah, Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (23/6/2026) pukul 16.30 WIB. Salah satu pelaku berinisial AFH pun sudah berhasil diamankan.

“Benar, telah mengamankan orang yang diduga pelakunya berinisial AFH,” kata Suparyono kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Dia menyebutkan bahwa aksi pembakaran yang dilakukan oleh pelaku pertama kali diketahui oleh tetangga korban.

“Akibat dari kejadian tersebut, fiber pagar rumah korban mengalami kerusakan akibat dibakar oleh pelaku,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)

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