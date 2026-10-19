MNC Peduli Gelar Kegiatan Membaca dan Seni Kreatif untuk Anak di Jakarta Utara

MNC Peduli menggelar kegiatan di Taman Baca Masyarakat Rumah Baca Cahaya Ilmu, Jakarta Utara, 19 Oktober 2026.

JAKARTA – MNC Peduli menggelar kegiatan membaca buku dan beragam aktivitas kreatif di Taman Baca Masyarakat (TBM) Rumah Baca Cahaya Ilmu, Jakarta Utara, Senin (19/10/2026). Aksi sosial yang diwarnai penyerahan bantuan buku cerita ini disambut antusias oleh anak-anak setempat.

Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diajak mengikuti sejumlah aktivitas edukatif, mulai dari membaca, mewarnai, menari, hingga storytelling. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan MNC Peduli terhadap peningkatan literasi dan akses pendidikan anak melalui penyaluran sejumlah buku cerita.

Salah satu peserta, Bian, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Dalam sesi tanya jawab, Bian menyebut melukis dan mewarnai sebagai aktivitas yang paling disukainya.

Aktivitas seni tersebut menjadi salah satu wadah bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas melalui kegiatan yang menyenangkan.

Selain aktivitas seni, kegiatan ini menghadirkan sesi membaca dan storytelling. Melalui sesi tersebut, anak-anak diajak mengenal cerita, mengembangkan imajinasi, serta membangun ketertarikan terhadap buku sejak dini.