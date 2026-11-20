Warga Duri Kepa Bahagia Terima Bantuan Paket Makanan dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta

Warga Duri Kepa Bahagia Terima Bantuan Paket Makanan dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta

JAKARTA – Kebahagiaan terpancar dari wajah warga di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat, saat menerima bantuan makanan siap saji dari MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta, Kamis (19/11/2026). Sebanyak 40 kepala keluarga (KK) menerima paket makanan dalam kegiatan sosial yang digelar untuk memperingati Hari Kebaikan Internasional.

Salah seorang warga penerima manfaat, Siti Ningsih, mengaku senang dan bersyukur atas bantuan makanan yang diberikan.

Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu warga, terlebih makanan yang dibagikan memiliki menu yang lezat. "Senang, sudah kebantu makanan. Terima kasih kakak semua," ujar Siti Ningsih.

Ia juga mengungkapkan bahwa makanan yang diterimanya memiliki cita rasa yang enak. Hal tersebut menambah kebahagiaan warga saat menerima paket bantuan.

Perasaan bahagia juga dirasakan Pujiati. Ia mengaku senang dengan adanya kegiatan berbagi tersebut dan berharap program serupa dapat terus berlanjut serta semakin sukses ke depannya.

"Bahagia sekali," ungkap Pujiati saat ditanya mengenai perasaannya menerima bantuan.

Sementara itu, Sri Wati Ningsih berharap kegiatan pembagian makanan gratis seperti ini dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

"Sangat senang dan semoga terus ada makanan gratis ini. Sukses selalu untuk MNC Peduli," tuturnya.