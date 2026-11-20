MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta Bagikan 40 Paket Makanan untuk Warga Prasejahtera di Duri Kepa

JAKARTA – MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta menggelar aksi sosial untuk memperingati Hari Kebaikan Internasional, dengan membagikan paket makanan siap saji kepada masyarakat prasejahtera di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 40 kepala keluarga (KK) menerima paket makanan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Aksi berbagi ini disambut antusias oleh warga penerima manfaat.

Human Resources Team Leader di Park Hyatt Jakarta, Khafidz Syafrudin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum yang tepat untuk menyebarkan kebaikan sekaligus mempererat kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Menurutnya, kegiatan sosial ini sejalan dengan nilai yang diusung Hyatt melalui konsep The World of Care, yakni kepedulian terhadap sesama, lingkungan, serta keberlangsungan bisnis yang bertanggung jawab.

"Jadi memang akhirnya acara di hari ini bertepatan dengan Hari Kebaikan Internasional. Itu menjadi momen yang tepat bagi kami dari Hotel Hyatt untuk bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan juga untuk teman-teman kita dan juga masyarakat sekitar," ujar Khafidz.

Ia menjelaskan, melalui konsep The World of Care, Hyatt berupaya menanamkan kepedulian tidak hanya kepada orang-orang di sekitar, tetapi juga terhadap planet dan praktik bisnis yang bertanggung jawab.