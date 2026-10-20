Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran, Gerindra: Kinerja 42 Menteri dan Wamen Tak Optimal!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |13:19 WIB
2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran, Gerindra: Kinerja 42 Menteri dan Wamen Tak Optimal!
Juru Bicara DPP Partai Gerindra, Kamrussamad (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra tengah mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (20/10/2026). Dari hasil evaluasi sementara, sedikitnya 42 menteri dan wakil menteri dinilai belum bekerja secara optimal.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara DPP Partai Gerindra, Kamrussamad, dalam agenda debat terbuka bertajuk “2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan”.

"Kami sedang membedah satu-satu kinerja kementerian berdasarkan sektornya mereka. Data sementara menunjukkan ada 42 menteri dan wamennya itu tidak kerja berdasarkan KPI yang ada," kata Kamrussamad di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).

Untuk memastikan objektivitas evaluasi, Gerindra turut melibatkan sejumlah pakar ekonomi independen guna mengkaji kinerja kementerian secara lebih mendalam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248938//prabowo-tnJQ_large.jpg
Mantan KSAD Subagyo HS Tutup Usia, Prabowo: Selamat Jalan Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3248923//prabowo-bDif_large.jpg
Prabowo Ingatkan ASN hingga Polri Profesional dan Berintegritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3248921//presiden_prabowo-r9qV_large.jpg
Prabowo Koordinasikan Penguatan Stabilitas Rupiah dan Pengendalian Inflasi Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248908//prabowo-QHGZ_large.jpg
2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Kesejahteraan Rakyat Semakin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248904//prabowo-ZdHs_large.jpg
2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Minta KSP Listyo Kawal Program Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/320/3248899//suahasil-WhgF_large.jpg
Suahasil Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Prioritas Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement