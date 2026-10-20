2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran, Gerindra: Kinerja 42 Menteri dan Wamen Tak Optimal!

JAKARTA - Partai Gerindra tengah mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih menjelang dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (20/10/2026). Dari hasil evaluasi sementara, sedikitnya 42 menteri dan wakil menteri dinilai belum bekerja secara optimal.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara DPP Partai Gerindra, Kamrussamad, dalam agenda debat terbuka bertajuk “2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan”.

"Kami sedang membedah satu-satu kinerja kementerian berdasarkan sektornya mereka. Data sementara menunjukkan ada 42 menteri dan wamennya itu tidak kerja berdasarkan KPI yang ada," kata Kamrussamad di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).

Untuk memastikan objektivitas evaluasi, Gerindra turut melibatkan sejumlah pakar ekonomi independen guna mengkaji kinerja kementerian secara lebih mendalam.