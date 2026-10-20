7 Perjalanan KRL Bogor Kembali Beroperasi Usai Rangkaian Selesai Diperbaiki

JAKARTA - KAI Commuter bersama tim teknis PT Industri Kereta Api (INKA), berhasil memperbaiki satu rangkaian Commuter Line seri CLI-225 yang sebelumnya mengalami kendala teknis pada Jumat (16/10/2026). Setelah perbaikan selesai, tujuh perjalanan Commuter Line lintas Bogor yang sebelumnya dibatalkan kembali beroperasi mulai Selasa (20/10/2026).

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan total perjalanan Commuter Line pada Selasa mencapai 1.065 perjalanan. Jumlah tersebut kembali normal setelah satu dari dua rangkaian yang mengalami kendala selesai diperbaiki.

“Pengoperasian kembali rangkaian ini untuk mendukung kebutuhan dan ketersediaan kapasitas angkut di lintas Bogor yang sebelumnya dilakukan penyesuaian, kini menjadi 392 perjalanan,” jelas Karina.

Sebelum kembali dioperasikan, rangkaian Commuter Line tersebut telah menjalani uji dinamis oleh tim teknis KAI Commuter bersama INKA. Pengujian dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan sistem operasional telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Karina menyampaikan, rata-rata volume pengguna Commuter Line lintas Bogor pada hari kerja selama Oktober mencapai 480.395 orang per hari.