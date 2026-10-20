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BULOG dan DPR RI Pastikan Bantuan Pangan Beras Tahap III Berlanjut hingga Akhir 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |21:34 WIB
BULOG dan DPR RI Pastikan Bantuan Pangan Beras Tahap III Berlanjut hingga Akhir 2026
BULOG dan DPR RI pastikan bantuan pangan beras Tahap III berlanjut hingga Akhir 2026. (Foto: dok BULOG)
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BANTUL – Perum BULOG bersama Komisi IV DPR RI secara resmi meluncurkan penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap III untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026 di Balai Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10). 

Peluncuran ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan bantuan pangan bagi masyarakat, menjaga daya beli, serta memperkuat perlindungan terhadap kebutuhan pangan keluarga hingga akhir 2026.

Atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah kembali melanjutkan program Bantuan Pangan Beras dengan sasaran sekitar 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Setiap penerima memperoleh alokasi 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember 2026. 

Keberlanjutan program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan akses terhadap pangan pokok. Dengan dukungan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG, penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan optimal dan menjangkau masyarakat yang berhak menerima.

Peluncuran tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Pemasaran Perum BULOG Rahmanto Amin Jatmiko, Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Yogyakarta beserta jajaran, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bantul. 

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah, DPR RI, pemerintah daerah, dan BULOG dalam mengawal penyaluran bantuan agar berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas.

      
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