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KMP Batumandi Terbakar di Jalur Merak, Ada Dugaan Faktor Nonteknis? Ini Kata Kapolri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |11:30 WIB
KMP Batumandi Terbakar di Jalur Merak, Ada Dugaan Faktor Nonteknis? Ini Kata Kapolri
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi terbakar di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, Selasa 20 Oktober 2026 sore. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat dalam insiden tersebut.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengapresiasi kesigapan petugas dalam mengevakuasi seluruh orang di atas kapal. Ia juga menegaskan pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap penyebab kebakaran.

“Alhamdulillah seluruh penumpang dan juga awak kapal bisa dievakuasi dengan segera, dan alhamdulillah juga tidak ada korban jiwa,” ujar Dudy kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Informasi kebakaran kapal yang melayani rute Bakauheni–Merak itu pertama kali diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dari Vessel Traffic Service (VTS) Merak pada pukul 16.24 WIB.

Dudy mengatakan, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mendalami insiden tersebut.

 

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