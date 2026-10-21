Prabowo: Karhutla Tidak Semata-mata Alamiah, Ada Campur Tangan Manusia!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor alam.

Prabowo mengatakan, hasil penyelidikan di lapangan menunjukkan adanya campur tangan manusia. Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Saudara-saudara, ternyata hasil penyelidikan kita di lapangan bahwa fenomena karhutla tidak semata-mata alamiah, ada campur tangan manusia dan menurut saya harus kita sikapi dengan hati-hati, dengan teliti,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, hingga intelijen untuk mengusut penyebab kebakaran tersebut.

“Saya minta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki, karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab,” ujarnya.