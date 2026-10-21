Prabowo: Usut Tuntas Karhutla, Tindak Pelaku Tanpa Kompromi!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum, terhadap kejahatan lingkungan sekaligus menjaga ketahanan nasional dan persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Prabowo meminta seluruh jajaran terkait mengusut tuntas dugaan keterlibatan manusia dan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia juga memastikan tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.

“Saya minta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dibantu TNI, dibantu intelijen untuk selidiki karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab. Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar, yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan,” ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Halaman Tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Prabowo menyoroti hasil penyelidikan di lapangan yang menunjukkan, bahwa karhutla tidak semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan campur tangan manusia dan tanggung jawab sejumlah korporasi.

“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita. Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas dan kali ini maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja,” imbuh Prabowo.