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Jenderal Kopassus Pemburu KKB Sebut TNI Hadir di Papua Perkuat Kesejahteraan Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |15:04 WIB
Jenderal Kopassus Pemburu KKB Sebut TNI Hadir di Papua Perkuat Kesejahteraan Masyarakat
Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto
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PAPUA – Satgas Teritorial Koops TNI Habema melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di wilayah penugasan, meliputi pembangunan jembatan, pembinaan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan gratis, serta penyaluran bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat Papua.

Kegiatan tersebut mendapat perhatian dan dukungan Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto dan Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, sebagai bagian dari komitmen TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Di bawah pelaksanaan Dansatgas Teritorial Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan, berbagai kegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Pembangunan jembatan menjadi salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah, mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi logistik dan hasil bumi, serta meningkatkan akses menuju pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, Kamis (22/10/2026).

Selain itu, kata dia, pembinaan ketahanan pangan dilaksanakan melalui pendampingan pertanian dan pengelolaan lahan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan serta kearifan lokal.

Jenderal Kopassus pemburu KKB ini berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengembangkan usaha pertanian secara mandiri.

“Satgas Teritorial juga memberikan pelayanan pengobatan gratis dan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan dasar,” ujarnya.

Riyanto menekankan bahwa keamanan harus membuka ruang bagi tumbuhnya kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kehadiran prajurit di tengah masyarakat tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membantu pemerintah daerah dan masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik.
 

 

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