Prabowo Murka soal Penyimpangan MBG: Pecat, Bersihkan sampai Bersih!

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, ia memerintahkan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan dalam pelaksanaan program tersebut.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu(21/10/2026).

"MBG strategis. MBG vital. Banyak kekurangan dalam pelaksanaan MBG, kita akui. 13 orang sudah ditetapkan tersangka. 203 orang diperiksa Kejaksaan Agung," kata Prabowo.

Tak hanya melalui proses pidana, sanksi administratif juga dijatuhkan. Sebanyak 353 orang tercatat telah diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara itu, proses audit dan investigasi internal masih berlangsung, dengan 2.600 orang diperiksa oleh Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN).

Melihat masih adanya celah dan penyimpangan, Kepala Negara menginstruksikan aparat penegak hukum dan pengawas internal untuk mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu demi menjaga integritas program tersebut.

"Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya," tegasnya.