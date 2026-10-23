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Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Sita Mobil BMW Milik Tenaga Ahli Kepala BNPB

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |19:30 WIB
Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Sita Mobil BMW Milik Tenaga Ahli Kepala BNPB
Komisi Pemberantasan Korupsi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita mobil, dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kali ini, mobil merek BMW disita dari tersangka Richard Erlangga (RIC), yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB saat itu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan mobil buatan Jerman tersebut dilakukan pada Jumat (23/10/2026).

"Penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil BMW dari tersangka Sdr. RIC," kata Budi.

Penyitaan tersebut menambah daftar kendaraan yang diamankan dalam perkara ini. Sebelumnya, tim KPK telah menyita tiga mobil dari kediaman tersangka Bima Setiawan (BMS) dan pihak terkait di wilayah Jakarta.

Ketiga mobil tersebut terdiri atas AION, BYD Atto 3 Superior, dan BMW.

"Penyidik selanjutnya akan melakukan analisis lebih lanjut atas temuan-temuan dalam upaya paksa penggeledahan ini, untuk memperkuat alat bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara secara utuh," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
BNPB Korupsi BNPB KPK
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