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Menko Yusril: Kebijakan dan Layanan Harus Bermanfaat bagi Masyarakat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 23 Oktober 2026 |19:12 WIB
Menko Yusril: Kebijakan dan Layanan Harus Bermanfaat bagi Masyarakat!
Menko Yusril Ihza Mahendra
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JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan bahwa tidak ada satu bagian organisasi yang dapat berjalan sendiri.

“Kebijakan dan layanan yang dihasilkan harus berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat,”ujar Yusril saat menghadiri peringatan Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas, di Trinity Tower, Jakarta, dikutip Jumat (23/10/2026).

Dalam kegiatan tersebut juga diberikan pemberian penghargaan kepada pegawai dan mitra, bantuan sosial, serta peluncuran Mars Kemenko Kumham Imipas serta dialog bersama para pakar hukum.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator R. Andika Dwi Prasetya menekankan pentingnya kesatuan langkah, penyatuan sumber daya, penguatan koordinasi, dan pengurangan sekat-sekat sektoral.

“Sinergi, menurut pesan yang disampaikan dalam rangkaian tersebut, perlu menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, bukan hanya slogan peringatan,” tegasnya.

Menurutnya, Pengabdian kepada bangsa tidak selalu dimulai dari langkah besar. Gagasan yang dituangkan dalam tulisan, kreativitas yang diwujudkan dalam karya, edukasi hukum bagi pelajar, hingga kepedulian kepada sesama menjadi bagian dari semangat Hari Bakti ke-2 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Tahun 2026.

Dalam forum pembaruan hukum, pakar hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo menyoroti pentingnya kesiapan regulasi pelaksana, kapasitas kelembagaan, dan kesamaan pemahaman antaraparat.

 

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