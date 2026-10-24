Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kanye West Konser di GBK Malam Ini, Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 01.30 WIB

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |16:41 WIB
Kanye West Konser di GBK Malam Ini, Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 01.30 WIB
MRT Jakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) menambah waktu pelayanan pada Sabtu (24/10/2026). Hal ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan transportasi masyarakat yang menghadiri konser Kanye West bertajuk Ye Live in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

MRT Jakarta dijadwalkan melayani penumpang sejak pukul 05.00 WIB hingga tengah malam. Bahkan, kereta akan berangkat dengan jarak waktu antarkeberangkatan (headway) selama 10 menit.

Operasional kemudian diperpanjang hingga Minggu (25/10/2026) dini hari. Layanan tambahan berlangsung mulai pukul 00.00 WIB sampai 01.30 WIB, dengan interval keberangkatan kereta menjadi setiap 14 menit.

Menurut Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda), Mega Tarigan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap pelaksanaan acara internasional di Jakarta. Langkah ini juga sejalan dengan dukungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terhadap penyelenggaraan konser Kanye West.

Penambahan waktu layanan ditujukan agar masyarakat tetap dapat mengandalkan transportasi umum yang aman dan nyaman selama acara berlangsung. “MRT Jakarta siap mendukung kelancaran konser musik Kanye West Ye Live in Jakarta dengan menghadirkan layanan yang lebih awal sehingga penonton maupun masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman menggunakan transportasi publik,” ujarnya, dikutip dari laman Pemprov DKI Jakarta, Sabtu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221217/mrt_jakarta-DyiI_large.jpg
MRT Jakarta Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Harmoni hingga September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173800/mrt-FfXZ_large.jpg
MRT Gangguan, Perjalanan dari Stasiun ASEAN ke Senayan Terlambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166471/halte-b4NO_large.jpg
Stasiun MRT Istora Dijarah Saat Aksi Massa, Vending Machine Hilang dan CCTV Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163271/mrt-xBvS_large.jpg
MRT Stasiun Bundaran HI–Stasiun Blok A Alami Gangguan, Berimbas Keterlambatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/338/3125862/mrt-iDuN_large.jpg
Ada Indonesia vs Bahrain, Jam Operasional MRT Diperpanjang hingga Jam 1 Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110583/mrt-PknZ_large.jpg
Heboh, Fasilitas Keran Air Siap Minum di Stasiun MRT Jadi Tempat Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement