Kanye West Konser di GBK Malam Ini, Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 01.30 WIB

JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) menambah waktu pelayanan pada Sabtu (24/10/2026). Hal ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan transportasi masyarakat yang menghadiri konser Kanye West bertajuk Ye Live in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

MRT Jakarta dijadwalkan melayani penumpang sejak pukul 05.00 WIB hingga tengah malam. Bahkan, kereta akan berangkat dengan jarak waktu antarkeberangkatan (headway) selama 10 menit.

Operasional kemudian diperpanjang hingga Minggu (25/10/2026) dini hari. Layanan tambahan berlangsung mulai pukul 00.00 WIB sampai 01.30 WIB, dengan interval keberangkatan kereta menjadi setiap 14 menit.

Menurut Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda), Mega Tarigan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap pelaksanaan acara internasional di Jakarta. Langkah ini juga sejalan dengan dukungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terhadap penyelenggaraan konser Kanye West.

Penambahan waktu layanan ditujukan agar masyarakat tetap dapat mengandalkan transportasi umum yang aman dan nyaman selama acara berlangsung. “MRT Jakarta siap mendukung kelancaran konser musik Kanye West Ye Live in Jakarta dengan menghadirkan layanan yang lebih awal sehingga penonton maupun masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman menggunakan transportasi publik,” ujarnya, dikutip dari laman Pemprov DKI Jakarta, Sabtu.