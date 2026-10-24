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20 Ribu Turis Asing Diprediksi Padati Konser Kanye West di GBK Jakarta

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |17:07 WIB
20 Ribu Turis Asing Diprediksi Padati Konser Kanye West di GBK Jakarta
Stadion GBK, Senayan, Jakarta (Foto: IMG)
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JAKARTA – Konser Kanye West atau YE Live in Jakarta bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/10/2026) malam. Puluhan ribu penonton dari dalam maupun luar negeri diprediksi bakal datang, dan lebih dari 20 ribu orang adalah turis asing.

Raw Vision Collective sebagai promotor mengatakan, kedatangan penonton internasional berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian Jakarta. Sejumlah sektor diperkirakan ikut merasakan manfaatnya, termasuk transportasi, akomodasi, kuliner, perdagangan ritel, dan pariwisata.

Sedangkan menurut Marketing & Communications Lead Raw Vision Collective, Karen Tjahja, konser ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan Jakarta dalam menggelar pertunjukan musik bertaraf internasional. Ia menilai, penyelenggaraan acara tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pertunjukan di atas panggung.

“Bagi kami, YE Live in Jakarta bukan hanya tentang satu malam pertunjukan, tetapi juga tentang menunjukkan kesiapan Jakarta untuk menjadi destinasi pilihan bagi artis-artis internasional dalam menggelar konser tunggal,” ujar Karen dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia berharap, kunjungan penonton dari berbagai wilayah dan negara dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di industri hiburan dunia. Pada saat yang sama, kegiatan tersebut diharapkan menciptakan kesempatan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Efek ekonomi dari konser diperkirakan meluas hingga ke luar kawasan GBK. Perjalanan penonton dari dan menuju bandara, kebutuhan tempat menginap, serta aktivitas wisata selama berada di Jakarta berpotensi meningkatkan permintaan terhadap berbagai layanan, mulai dari taksi dan transportasi daring hingga hotel, rumah penginapan, restoran, kafe, serta usaha kecil lainnya.

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Topik Artikel :
Turis Asing GBK Kanye West Konser
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