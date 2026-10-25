Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

FKIP UNS dan SIKK Kinabalu Gelar Kerja Sama Pemberdayaan Komunitas Indonesia di Sabah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |20:05 WIB
FKIP UNS dan SIKK Kinabalu Gelar Kerja Sama Pemberdayaan Komunitas Indonesia di Sabah
FKIP UNS - SIKK Kinabalu bekerja sama dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan Pemberdayaan Komunitas Indonesia di Sabah.
A
A
A

JAKARTA – Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) yang diketuai oleh Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum., serta beranggotakan dosen dari prodi akuntansi, administrasi perkantoran, pendidikan sejarah, sosiologi-antropologi, dan PPKn, melaksanakan kegiatan Pengabdian Internasional Mandatori (PIM) UNS di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Sabah, Malaysia. Kegiatan PIM UNS bertajuk “Pemberdayaan Komunitas Indonesia di Sabah melalui Kewirausahaan Pekerja Migran dan Pembelajaran Deep Learning Abad ke-21“ ini diselenggarakan di Aula SMA SIKK pada 15 Juli 2026 serta dihadiri oleh 41 peserta dari unsur guru dan anggota komite sekolah.

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan komunitas pekerja migran di Sabah melalui peningkatan kompetensi guru SIKK serta penguatan aspek pengetahuan kewirausahaan bagi anggota komite sekolah yang sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia di Sabah. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh ketua tim pengabdian yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Sekolah SIKK.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi ke dalam dua sesi paralel yang diikuti oleh para guru SIKK dan anggota komite sekolah. Sesi paralel pertama berfokus pada penguatan kapasitas guru SIKK dalam pemahaman mengenai pembelajaran abad ke-21 dan implementasi pendekatan deep learning, dengan fasilitator Nur Fatah Abidin, M.Pd., dan Yosafat Hermawan Trinugraha, Ph.D. Sesi paralel kedua berfokus pada penguatan kewirausahaan orang tua wali siswa, dengan fasilitator Dr. Susantiningrum, M.A.B., dan Dr. Sri Sumaryati, M.Pd.

Pelaksanaan pengabdian ini selaras dengan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh pihak SIKK dan para orang tua wali siswa. SIKK mengorganisir sekitar 240 community learning center (CLC) dengan agenda prioritas berupa peningkatan kompetensi guru CLC yang dilaksanakan setiap tahun. Di sisi lain, upah minimum pekerja di Malaysia berada di kisaran 1.700 ringgit Malaysia (RM), sehingga literasi keuangan menjadi hal yang krusial bagi orang tua wali siswa, khususnya dalam pengelolaan keuangan saat bekerja di Malaysia maupun ketika kembali ke Indonesia.

Kegiatan pengabdian ini sejalan dengan komitmen UNS dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek implementasi pendidikan berkualitas (SDGs 4) dan kemitraan strategis berkelanjutan antarpihak (SDGs 17). Program ini diharapkan dapat berlanjut melalui berbagai agenda kegiatan lainnya sebagai bagian dari bentuk nyata eksistensi UNS sebagai perguruan tinggi yang bereputasi dan berdaya saing global.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249769//viral-Lt5H_large.jpg
Polri Bidik Perusahaan Kapal Penyelundup 1,16 Ton Narkoba di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/18/3249417//waze-vfkr_large.jpg
Dikaitkan dengan Israel, Malaysia Larang PNS Gunakan Aplikasi Waze
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/337/3248809//mendagri-PpOm_large.jpg
Pemerintah Tak Masalah Malaysia Serukan Tekanan Finansial Buntut Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/320/3248479//pelabuhan-xXhn_large.jpg
Konektivitas Maritim Indonesia-Malaysia Diperkuat, Rute Dumai-Malaka Bakal Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/340/3247892//viral-LZqx_large.jpg
Wanita Muda Ini Diamankan Petugas karena Bawa Mayat Bayi dalam Koper dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247534//viral-Nbt2_large.jpg
Buron Pembunuhan Sadis Wanita di Surabaya Diciduk di Malaysia, Penangkapan Berlangsung Dramatis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement