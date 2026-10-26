Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Pekerjaan Jalan, Tol Japek Alami Penyempitan Jalur hingga 1 November

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:19 WIB
Ada Pekerjaan Jalan, Tol Japek Alami Penyempitan Jalur hingga 1 November
Perbaikan jalan di Tol Jakarta-Cikampek (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) melaksanakan pekerjaan preservasi jalan di Ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek), meliputi scraping and filling serta rekonstruksi perkerasan kaku dan lentur. Pekerjaan tersebut berpotensi menyebabkan penyempitan jalur di sejumlah titik.

“Pekerjaan preservasi dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kualitas hasil pekerjaan serta aspek keselamatan. Kami mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengikuti arahan petugas di lapangan agar perjalanan tetap aman dan nyaman," ujar Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Maintenance, Suchandra P. Hutabarat, Senin (26/10/2026).

Selama pekerjaan berlangsung, pengguna jalan diimbau mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan, memperhatikan rambu-rambu pekerjaan, serta mengikuti pengaturan lalu lintas yang berlaku. Pengguna jalan juga disarankan mengatur waktu perjalanan untuk mengantisipasi potensi perlambatan di sekitar lokasi pekerjaan.

"Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan rutin untuk menjaga kualitas perkerasan jalan tol sekaligus mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan,” tuturnya.

Pekerjaan scraping and filling dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober hingga 1 November 2026, mulai pukul 21.00 hingga 05.00 WIB. Pekerjaan dilakukan secara bertahap di sejumlah titik pada jalur arah Jakarta, jalur arah Cikampek, serta ramp dan simpang susun.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/278/3249310//tol_jasa_marga-7rD6_large.jpeg
Jasa Marga Kaji Opsi Buyback Saham di Tengah Dinamika Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3249057//macet-duNb_large.jpg
Ada Demo Mahasiswa, Kawasan Tugu Tani Jakpus Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/338/3247766//contraflow_ruas_tol_jakarta_cikampek-2VnB_large.jpg
Tol Japek Macet, Petugas Terapkan Contraflow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/338/3247333//macet-GXct_large.jpg
Ribuan Personel Dishub DKI Dikerahkan Urai Macet Jakarta Pagi Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246120//stadion_gbk-qcot_large.jpg
Sore Ini, Kawasan Stadion GBK Macet Jelang Indonesia Vs Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/338/3246004//lalu_lintas-3mhD_large.jpg
Awas Macet! Ada Final Indonesia Vs Thailand, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan GBK Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement