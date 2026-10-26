Ada Pekerjaan Jalan, Tol Japek Alami Penyempitan Jalur hingga 1 November

JAKARTA - PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) melaksanakan pekerjaan preservasi jalan di Ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek), meliputi scraping and filling serta rekonstruksi perkerasan kaku dan lentur. Pekerjaan tersebut berpotensi menyebabkan penyempitan jalur di sejumlah titik.

“Pekerjaan preservasi dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kualitas hasil pekerjaan serta aspek keselamatan. Kami mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengikuti arahan petugas di lapangan agar perjalanan tetap aman dan nyaman," ujar Direktur Utama PT Jasamarga Tollroad Maintenance, Suchandra P. Hutabarat, Senin (26/10/2026).

Selama pekerjaan berlangsung, pengguna jalan diimbau mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan, memperhatikan rambu-rambu pekerjaan, serta mengikuti pengaturan lalu lintas yang berlaku. Pengguna jalan juga disarankan mengatur waktu perjalanan untuk mengantisipasi potensi perlambatan di sekitar lokasi pekerjaan.

"Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan rutin untuk menjaga kualitas perkerasan jalan tol sekaligus mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan,” tuturnya.

Pekerjaan scraping and filling dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober hingga 1 November 2026, mulai pukul 21.00 hingga 05.00 WIB. Pekerjaan dilakukan secara bertahap di sejumlah titik pada jalur arah Jakarta, jalur arah Cikampek, serta ramp dan simpang susun.