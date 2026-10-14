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Tol Japek Macet, Petugas Terapkan Contraflow

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |09:32 WIB
Tol Japek Macet, Petugas Terapkan Contraflow
Contraflow Ruas Tol Jakarta-Cikampek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepolisian bersama Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow, di ruas Tol Jakarta–Cikampek (Japek) untuk mengurai kemacetan menuju Cikampek, pada Rabu (14/10/2026).

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasa Marga Transjawa Tol, Jauzy Anbiya, menjelaskan bahwa contraflow diberlakukan dari KM 21 hingga KM 23 arah Cikampek mulai pukul 08.17 WIB.

“Petugas JTT bersama Kepolisian telah berada di lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas serta memastikan pelaksanaan contraflow berjalan dengan aman dan lancar. Kami terus memantau kondisi lalu lintas dan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menyesuaikan rekayasa lalu lintas sesuai kondisi di lapangan,” kata Jauzy.

Pgs. VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Dary Achmad Budi, mengimbau pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi jalur contraflow.

“JTT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan, menjaga jarak aman, mengurangi kecepatan saat memasuki jalur contraflow, serta mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan,” ujar Dary.

JTT akan terus memantau kondisi lalu lintas dan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menyesuaikan pelaksanaan rekayasa lalu lintas berdasarkan kondisi di lapangan.

(Awaludin)

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