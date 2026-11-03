Tol Jagorawi Arah Bogor Terapkan Contraflow, Ini Titik Lokasi dan Jalurnya

JAKARTA - PT Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow di Jalan Tol Jagorawi arah Bogor pada Selasa (3/11/2026). Rekayasa lalu lintas atas diskresi kepolisian tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat pekerjaan pemeliharaan jembatan di KM 09+750 Tol Jagorawi.

"Contraflow mulai dari KM 5+500 s.d. KM 11+700 Ruas Tol Jagorawi arah Bogor sejak pukul 13.14 WIB," kata Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya, Selasa (3/11/2026).

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan, dan menyesuaikan rute dengan rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan. Pengguna jalan juga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan.

Perusahaan pengelola jalan tol tersebut turut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama pekerjaan pemeliharaan berlangsung.

Selain pemeliharaan jembatan di Tol Jagorawi, Jasa Marga juga melakukan pekerjaan rekonstruksi perkerasan beton di Ruas Tol JORR E.