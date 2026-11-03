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Awas Macet! Jembatan Parung Serab Tangsel Diperbaiki, Pengendara Diimbau Cari Jalur Alternatif

Hambali , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |13:34 WIB
Awas Macet! Jembatan Parung Serab Tangsel Diperbaiki, Pengendara Diimbau Cari Jalur Alternatif
Jembatan Parung Serab Tangsel Diperbaiki, Pengendara Diimbau Cari Jalur Alternatif
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TANGERANG SELATAN – Pengguna jalan yang melintas di Jalan Jombang Raya, tepatnya di depan T Space Bintaro dan British School, Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan, diimbau untuk mencari jalur alternatif menyusul pekerjaan rekonstruksi Jembatan Parung Serab 1.

Perbaikan jembatan dilakukan karena kondisi konstruksi yang telah berusia puluhan tahun itu dinilai mengalami kerusakan serius, terutama pada bagian pondasi.

Pekerjaan itu dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan dan Jembatan (UPTD PJJ) Tangerang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten.

Jembatan yang dibangun sejak 1971 itu sendiri dilaporkan telah mengalami kerusakan pada bagian pondasi hingga mencapai kondisi kritis.

Situasi demikian dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera dilakukan penanganan.

"Sudah mengalami kerusakan pada bagian pondasi yang sudah kritis sehingga akan membahayakan pengguna jalan jika tiba-tiba amblas atau roboh," ujar Tim Teknis UPTD PJJ Tangerang, Muhamad Ilham, Selasa (3/11/2026).

Rekonstruksi jembatan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih parah.

Sehubungan dengan pekerjaan perbaikan itu, para pengendara dan pengguna jalan pun diimbau untuk menggunakan jalur alternatif lain selama proses perbaikan berjalan.

 

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