Arus Lalin Menuju Cikampek Macet, Contraflow Diterapkan di Tol Japek

JAKARTA - Polisi dan Jasa Marga menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow satu lajur, dari KM 41 hingga KM 47 arah Cikampek di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek, Rabu (18/11/2026), mulai pukul 08.16 WIB.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol, Jauzy Anbiya, menjelaskan bahwa contraflow diterapkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas menuju Cikampek selama pekerjaan pemeliharaan jalan berlangsung.

“Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan. Kami juga memastikan petugas bersiaga untuk melakukan pengaturan lalu lintas guna menjaga keamanan dan kelancaran perjalanan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung,” ujar Jauzy.

Sementara itu, Pgs. Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Dary Achmad Budi, mengimbau pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan mematuhi arahan petugas selama rekayasa lalu lintas berlangsung.

“Kami mengimbau pengguna jalan untuk menjaga jarak aman, mengatur kecepatan kendaraan, serta mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan. Pastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan,” ujar Dary.

JTT terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan petugas di lapangan untuk memantau kondisi lalu lintas secara berkala.

(Awaludin)

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