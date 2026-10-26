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Pemerintah Berdayakan Petani Transmigrasi Pasok Sayur ke Dapur MBG

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:42 WIB
Pemerintah Berdayakan Petani Transmigrasi Pasok Sayur ke Dapur MBG
Pemerintah Berdayakan Petani Transmigrasi Pasok Sayur ke Dapur MBG
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya pasokan pangan yang berkelanjutan. Menurutnya, tidak mungkin suatu negara bertahan survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara pun meminta agar pengembangan usaha di kawasan transmigrasi berorientasi pada pasar dan peningkatan pendapatan warga.

“Jangan hanya melihat apa yang bisa dibuat, tetapi juga siapa yang akan membeli dan bagaimana produk tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Iftitah, dikutip, Senin (26/10/2026).

Menanggapi hal tersebut, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 1 IPB University menjajaki kerja sama pasokan sayuran ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulau Besar agar hasil pertanian warga memiliki peluang pembeli yang lebih pasti.

Pemerintah menggandeng petani di Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung membuka peluang pasar baru untuk sayuran hasil panen mereka. 

Sebelumnya, akses pasar dan harga yang tidak menentu menjadi tantangan bagi petani. Pendampingan TEP membuka kesempatan bagi mereka untuk belajar menyiapkan hasil panen sesuai kebutuhan pembeli.

Ketua TEP IPB University, Suprehatin, mengatakan, petani perlu memahami kebutuhan pasar, mulai dari jenis sayuran, kualitas, jumlah hingga jadwal pengiriman. Karena itu, kegiatan pendampingan tidak hanya mengajarkan budidaya, tetapi juga cara menyortir, memilah berdasarkan kualitas, dan mengemas hasil panen.

“Transisi pertanian tidak cukup berhenti pada bagaimana petani menghasilkan produk yang lebih baik. Kita juga perlu memastikan produk tersebut memiliki akses pasar,” ujar Suprehatin.

 

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