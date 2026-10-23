Relawan SPPG Sumenep Nekat Simpan Sabu di Dapur MBG

SUMENEP - Seorang relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berinisial MA (39), ditangkap Satresnarkoba Polresta Sumenep terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Polisi menemukan dua poket sabu dengan berat total sekitar 0,5 gram di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tempat MA bekerja.

Selain MA, polisi turut mengamankan seorang pria berinisial AFH (27) dalam pengungkapan kasus narkotika di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kamis 22 Oktober 2026, sekitar pukul 10.30 WIB.

Kasi Humas Polresta Sumenep, Ipda Ardan, mengatakan MA diamankan di lokasi tempatnya bekerja, yakni dapur MBG di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng.

"Teman-teman Satresnarkoba Polresta Sumenep mengungkap peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Lenteng dan mengamankan dua pelaku berinisial MA dan AF," ujar Ardan, Jumat (23/10/2026).

Dari hasil penggeledahan terhadap MA, petugas menemukan dua plastik klip berisi kristal yang diduga sabu. Masing-masing memiliki berat sekitar 0,39 gram dan 0,11 gram, sehingga totalnya mencapai sekitar 0,50 gram.

Polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika. Barang bukti tersebut meliputi alat isap atau bong dari botol plastik, sedotan, pipet kaca, korek api gas, sobekan tisu, serta celana jeans yang dikenakan salah satu terduga pelaku.