BULOG Hadir Serentak di Car Free Day Seluruh Indonesia, Dekatkan Pangan Terjangkau

Kegiatan ini untuk memperkuat intervensi pasar guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. (Foto: BULOG)

MAKASSAR – Perum BULOG kembali menunjukkan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga beras nasional melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di kawasan Car Free Day (CFD) di seluruh Indonesia, Minggu (15/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, dalam memperkuat intervensi pasar guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Melalui gerakan nasional tersebut, BULOG hadir langsung di tengah aktivitas masyarakat untuk memperluas akses terhadap kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mempertegas peran strategisnya sebagai operator pangan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan serentak ini menjadi wujud respons cepat BULOG terhadap dinamika harga pangan di berbagai daerah, sekaligus memperkuat efektivitas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat.

Di Kota Makassar, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, didampingi Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn.) Marga Taufiq, Direktur Pemasaran Rahmanto Amin Jatmiko, Direktur SDM dan Transformasi Ade Prastya Nurdin, serta Pemimpin Wilayah Perum BULOG Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan koordinasi dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan GPM yang diikuti oleh jajaran BULOG di seluruh Indonesia.