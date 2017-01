Ada Ledakan dan Percikan Api, Pesawat Wings Air Mendarat Darurat di Palu

PALU - Pesawat Wings Air Type ATR 72-500 dari Palu dengan tujuan Luwuk, Sulawesi Tengah mendarat darurat di Bandara Sis Aldjufri setelah mengalami kerusakan pada mesin sebelah kanan. Sebelumnya pesawat Wings Air tersebut telah lepas landas dari Bandara Palu menuju Bandara Syukuran Aminuddin Amir di Kota Luwuk.

Para penumpang Wings Air itu sempat panik ketika melihat ledakan dan percikan api pada bagian mesin sebelah kanan pesawat. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa.

Seorang penumpang, Victor mengatakan, saat lepas landas kondisi pesawat masih dalam keadaan layak terbang. Namun setelah lepas landas mesin pesawat tiba tiba saja meledak dan mengeluarkan percikan api.

"Penumpang yang berada di dalam pesawat panik dan meminta kepada pilot untuk kembali mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Djufrie Palu," kata dia, Sabtu (14/1/2017).

Saat ini Pesawat Wings Air Type ATR 72-500 telah berada di Apron Bandara Mutiara Sis Al Djufrie Palu kini pesawat tersebut sedang dalam perbaikan oleh teknisi Wings Air.

Person In Charge Kepala Cabang Pembantu Atnav Palu Indriawan P Nugroho membenarkan insiden yang terjadi pada Sabtu pagi tadi. Menurut dia, Pesawat Wings Air take off dari Palu jam 06.12 Wita dan pada 06.14 Wita ada masalah.

"Lalu pilot memutuskan untuk kembali ke bandara pada posisi ketinggian 1.300 kaki akibat mesin pesawat sebelah kanan yang sempat mati," kata Indriawan.

Sementara beberapa penumpang memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan dan beberapa penumpang lainhya memilih terbang dengan menggunakan pesawat lainnya.

Hingga kini pihak Lion Air Group belum mau memberikan keterangan terkait insiden terbakarnya mesin sebelah kanan Pesawat Wings Air tujuan Luwuk.