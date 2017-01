Mantan Pimpinan KPK Puji Program Pengentasan Kemiskinan Anies-Sandi

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menganggap hanya pasangan calon nomor urut tiga yang prowirausaha. Menurutnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno memiliki program unggulan One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE).



"Selama periode 17 gubernur di Jakarta, belum ada yang memperhatikan kewirausahaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan," ucap Bambang di Kedoya Utara, Jakarta Barat, Selasa 24 Januari 2017.



Bambang menantang warga untuk mencari di mesin pencari untuk membuktikan pernyataannya, bahwa belum ada pemimpin yang menjadikan wirausaha sebagai cara mengentaskan kemiskinan.

"Anies-Sandi sangat lengkap, karena menyediakan ikan, kail, begitu juga dengan kolamnya," pujinya.

Program kewirausahaan baginya adalah solusi lengkap untuk mengatasi kemiskinan di Jakarta. Bambang lantas menganalogikannya sebagai kolam ikan, yang berbeda dengan calon lain yang hanya menyediakan ikan dan kailnya saja.



Ikan yang dimaksud Bambang adalah bantuan modal. Sedangkan kail merupakan alat atau sarana-prasana untuk berwirausaha, dan kolam ialah lapangan pekerjaan itu sendiri.