JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap pada pendiriannya menolak reklamasi Teluk Jakarta. Karena itu, dia senang mendengar keluarnya keputusan PTUN yang membatalkan izin reklamasi sejumlah pulau.

Anies mengaku jika terpilih nanti tak akan melawan keputusan pengadilan yang kontra reklamasi. Hal ini dilakukannya sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil. "Era gubernur yang tidak berpihak pada rakyat kecil telah selesai. Sekarang eranya kepemimpinan yang berpihak pada rakyat kebanyakan. Ini harus dijawab, diterima atau tidak?" ujar Anies, seperti mengutip JPNN, Minggu (19/3/2017).

Anies dengan tegas mengatakan, kebijakan rezim lama yang salah sewajarnya dibatalkan. Dia menganalogikan seperti maraknya partai politik yang muncul setelah rezim Orde Baru tumbang.

"Justru (setop reklamasi itu) koreksi atas masa lalu, itu dilakukan. Kenapa partai-partai ini bermunculan? Koreksi atas era Orde Baru, termasuk kebijakan-kebijakannya," ujar Anies.

"Lah kok sekarang malah mendukung kebijakan masa lalu. Di mana letak sebenarnya. Where are you? Bagian dari masa lalu atau masa depan? Mari kita menjadi bagian dari masa depan,"ujarnya.