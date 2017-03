JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno menyiapkan program untuk menakan harga bahan pokok di wilayah Ibu Kota bila dipercaya memimpin bersama Anies Baswedan. Pasangan nomor urut tiga itu menamakan programnya ‘Harga Oke’.

Pria yang akrab disapa Sandi itu berharap lewat program ‘Harga Oke’, harga sembako yang membumbung tinggi belakangan ini dapat ditekan semurah-murahnya. Ini semua dilakukan semata-mata untuk menyejahterahkan warga Jakarta.

"Insya Allah dengan program Harga Oke, sembako harganya bisa terjangkau dan kesejahteraan serta operasional kader kesehatan kita akan perhatikan. Kita pastikan akan ditingkatkan kesejahteraannya," kata Sandi saat bertemu warga di Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2017).

Pasangan Anies-Sandi ini sebelumnya telah menggulirkan program Oke Oce alias One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship. Program tersebut digagas Anies-Sandi untuk melahirkan pengusaha muda dan menciptakan lapangan kerja baru.

Sebelumnya, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen melakukan pengelolaan terhadap pasar tradisional yang ada di Jakarta. Anies mengaku, pihaknya tak anti ketika pola-pola modern diterapkan untuk mengelola pasar tradisional.

“Tentu ya, kita melihat dan dekat ngumpul dengan para pembeli dan pedagang di sini salah satunya pasar tradisional yang bisa jadi contoh pasar tradisional pengelolaannya modern. Ke depan kita ingin pengelolaan yang baik itu bisa dilakukan di pasar-pasar di Jakarta," kata Anies saat blusukan di kawasan fresh market Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Anies berjanji bila terpilih bersama Sandi, pasar tradisional keberadaannya akan dipertahankan dan dikembangkan. Sebab, hanya di pasar tradisional harga-harga kebutuhan pokok dan sembako dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah.

"Ketika kami bertugas maka kami akan memastikan pasar tradisional tumbuh dengan baik, dikelola dengan baik, dan jadi tempat interaksi yang baik. Karena yang dijual di pasar harganya terjangkau," tukasnya.