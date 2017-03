JAKARTA - Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KOMTAK) Lieus Sungkharisma menjelaskan mengapa warga Jakarta harus memilih pasangan calon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno daripada rivalnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta.

Menurutnya, Anies-Sandi memiliki keunggulan daripada paslon Ahok-Djarot, yakni dekat dengan rakyat. Rakyat yang dimaksud adalah mereka dengan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan Ahok-Djarot dinilainya hanya berpihak pada kalangan atas.

"Anies-Sandi itu memiliki program yang melibatkan masyarakat. Selain itu kebijakan mereka juga bersama masyarakat. Itulah janji mereka (Anies-Sandi)," ucapnya kepada Okezone, Kamis (30/3/2017).

Adapun program unggulan yang berpihak kepada masyarakat yakni OK OCE. Lieus menduga pendukung Ahok-Djarot meremehkan program milik Anies-Sandi itu, padahal dengan adanya One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship dapat mengurangi tingkat pengangguran di Ibu Kota.

"OKE OCE Itu dari kelompok Ahokers mikirnya main-main, tapi itu yang menjadi daya tarik. Ahok lebih berpihak pada orang kaya, programnya hanya untuk orang kaya. Sedangkan Anies-Sandi itu memikirkan kelompok-kelompok yang tidak tersentuh," paparnya.

"Ahok kan kita sudah liat gaya kepemimpinannya menimbulkan kegaduhan. Banyak orang-orang yang kemudian teraniaya, dia terlalu menyalahkan orang lain. Lalu kasus yang menjadi sorotan kita adalah audit investigasi pemeriksaan keuangan. Itu kan sudah jelas, pembelian lahan Cengkareng. Itu kan dahsyat dia membeli tanah kita (pemprov) sendiri," tutupnya.