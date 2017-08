Duh! Warga New York 'Diteror' Kalkun, Kok Bisa?

NEW YORK – Pada pekan ini, wilayah New York, Amerika Serikat, dihebohkan dengan kehadiran tamu tak diundang. Pasalnya, sejumlah kalkun yang agresif disebut “meneror” para warga New York.

Sebagaimana dikutip dari UPI, Minggu (27/8/2017) kemunculan kalkun liar di wilayah New York sebenarnya diawali di Kota Stamford sekira tiga tahun yang lalu. Pejabat setempat, Steven Kolenberg mengatakan dua ekor kalkun jantan masuk dan menjadikan kota itu teritorinya mereka dengan para warga setempat yang acap kali memberi makan hewan liar tersebut.

Namun semakin lama, hewan-hewan itu disebut semakin agresif dan teritorial. Pasalnya, mereka kerap agresif terhadap warga yang lewat dekat wilayahnya. Hal ini memicu para warga melayangkan keluhan dengan kehadiran para hewan unggas tersebut.

Wilayah Brooklyn juga mengeluhkan hal yang sama dengan kalkun-kalkun liar yang muncul di sana. Pihak kota pun mengeluarkan pernyataan agar para warga jangan takut dengan kalkun-kalkun yang mereka temui.

“Kalkun liar memiliki ‘pecking order’ dan orang-orang yang terlihat takut akan diperlakukan sebagai bawahannya. Menjadi agresif terhadap kalkun liar direkomendasikan oleh pejabat margasatwa negara bagian,” tulis pengumuman di laman resmi wilayah Brooklyn.

Namun tidak lama setelah peringatan itu keluar, entah mengapa mendadak pejabat Brooklyn pun merubah pernyataannya. “Bertindak agresif terhadap kalkun liar tidak direkomendasikan oleh pejabat margasatwa negara bagian,” tulis pengumuman baru tersebut.

Namun walau tidak disarankan bertindak agresif, laman resmi Brooklyn tetap memberikan rekomendasi jika berhadapan dengan kalkun liar. “Jika Anda didekati kalkun, maju ke arah kalkun dengan percaya diri. Apapun yang Anda lakukan, jangan mundur atau memunggungi burung itu,” lanjut pengumuman tersebut.

Netizen setempat juga sempat mengabadikan penampakan kalkun-kalkun liar dekat tempat tinggal mereka. Salah satu foto yang diunggah netizen New York memperlihatkan beberapa ekor kalkun berjalan melewati tiang listrik dan memandangi para pejalan kaki.

Namun salah satu yang cukup menuai perhatian adalah foto yang memperlihatkan seekor kalkun liar berdiri di jalur KRL Brooklyn. Pasalnya kereta listrik yang tengah melewati rel tersebut terpaksa berhenti agar tidak menabrak kalkun tersebut.

(emj)