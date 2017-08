VIDEO: Wow! Selisih 1 Angkatan, Pria di AS Pecahkan Rekor Dunia Pull Up

MASSACHUSETTS – Berapa banyak pull up yang bisa Anda lakukan dalam waktu 60 detik? Seorang pria di Massachusetts, Amerika Serikat (AS) ini baru saja memecahkan rekor dunia pull up sebanyak 51 kali dalam rentang waktu 1 menit.

Pria bernama Adam Sandel itu berhasil mengalahkan catatan rekor sebelumnya dengan selisih tipis, yaitu hanya 1 kali pull up lebih banyak. Ia mengaku bahwa tujuan utama melakukan pemecahan rekor itu adalah untuk mendorong dirinya sendiri hingga ke batas kemampuan.

“Tujuan utama saya adalah untuk mendorong hingga ambang batas kemampuan sendiri. Tujuan jangka panjang adalah mencetak lebih banyak Rekor Dunia Guinness untuk pull up sebanyak mungkin yang saya bisa,” urai Adam Sandel, mengutip dari UPI, Kamis (31/8/2017).

Ia mengaku berlatih selama berbulan-bulan demi memecahkan rekor tersebut. Adam Sandel selalu ditemani Ron Cooper dalam setiap latihan. Pria berjuluk The Pull Up Guy itu adalah pencatat rekor terbanyak pada 2013. Meski rekornya hendak dipecahkan, Ron tetap mendukung Sandel dalam upaya tersebut.

Sumber: Guinness World Records/Youtube

Adam Sandel mengawali pemecahan rekornya dengan kecepatan tinggi, yakni 38 kali pull up dalam waktu 30 detik pertama. Namun, ia lama-lama melambat karena kelelahan akibat tidak mengatur tempo.

Sandel sempat beristirahat sejenak sebelum mulai melakukan pull up kembali. Sayangnya, dua angkatan Adam Sandel tidak dihitung karena dagunya gagal melewati batas. Meski demikian, ia tetap mampu memecahkan rekor 51 kali pull up dalam waktu 60 detik.

(war)