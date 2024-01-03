Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pengusaha Ghana Pecahkan rekor Dunia dengan Bernyanyi 5 Hari Tanpa Henti

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |13:17 WIB
Pengusaha Ghana Pecahkan rekor Dunia dengan Bernyanyi 5 Hari Tanpa Henti
Asantewaa memulai sing a thon pada malam Natal. (Foto: X)
A
A
A

ACCRA - Seorang pengusaha Ghana, Afua Asantewaa Owusu Aduonum, telah berusaha untuk mendapatkan rekor dunia menyanyi tanpa henti. Dia memulai upaya, yang disebut sebagai 'sing-a-thon' itu di ibu kota Accra, pada Malam Natal dan selesai pada Jumat, (29/12/2023), setelah tampil selama 126 jam 52 menit.

Acara yang berlangsung selama lima hari ini menampilkan Asantewaa membawakan lagu-lagu lokal tanpa henti, dengan dukungan luar biasa dari warga Ghana, termasuk mantan Presiden John Dramani Mahama dan Wakil Presiden saat ini Mahamadu Bawumia, keduanya mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi di negara itu pada pemilu 2024.

Asantewaa disebut telah melengserkan Sunil Waghmare dari India, yang telah memegang rekor tersebut sejak 2012, ketika dia bernyanyi selama 105 jam, demikian diwartakan RT

Tidak seperti Waghmare, Asantewaa, bukanlah penyanyi profesional, dan beberapa warga Ghana di media sosial meragukan kemampuannya untuk mencapai prestasi tersebut ketika ia memulai tantangan menyanyi. Namun, dia dilaporkan secara tidak resmi mampu melampaui waktu pemegang rekor dengan tambahan 21 jam.

Guinness World Records (GWR) menanggapi komentar di Facebook yang memperingatkan Asantewaa telah menyelesaikan upayanya pada Jumat, dengan menggambarkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang "tampaknya telah menangkap imajinasi publik."

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/18/3154600/tas_birkin-IYnW_large.jpg
Fantastis! Tas Hermes Birkin Pertama Laku Terjual Rp162 Miliar dalam Lelang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/18/2840788/inilah-sapi-termahal-di-dunia-harganya-mencapai-rp64-7-miliar-VYDEzuj7Jh.jpg
Inilah Sapi Termahal di Dunia, Harganya Mencapai Rp64,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/19/18/2816308/terjual-rp568-miliar-alkitab-ibrani-berusia-1-100-tahun-menjadi-manuskrip-paling-berharga-di-dunia-CailQihsIA.jpg
Terjual Rp568 Miliar, Alkitab Ibrani Berusia 1.100 Tahun Menjadi Manuskrip Paling Berharga di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/18/2776626/dua-bersaudara-dari-kanada-ini-dinobatkan-sebagai-bayi-kembar-paling-prematur-di-dunia-RE05IqONcP.jpg
Dua Bersaudara dari Kanada Ini Dinobatkan Sebagai Bayi Kembar Paling Prematur di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/26/18/2174632/baru-dinobatkan-pria-tertua-di-dunia-meninggal-di-usia-112-tahun-2KazPNKhzg.jpg
Baru Dinobatkan, Pria Tertua di Dunia Meninggal di Usia 112 tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/13/18/2167784/chitetsu-watanabe-dinobatkan-sebagai-pria-tertua-di-dunia-pada-usia-112-tahun-Fic8z4b9BK.jpg
Chitetsu Watanabe Dinobatkan Sebagai Pria Tertua di Dunia pada Usia 112 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement