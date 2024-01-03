Pengusaha Ghana Pecahkan rekor Dunia dengan Bernyanyi 5 Hari Tanpa Henti

ACCRA - Seorang pengusaha Ghana, Afua Asantewaa Owusu Aduonum, telah berusaha untuk mendapatkan rekor dunia menyanyi tanpa henti. Dia memulai upaya, yang disebut sebagai 'sing-a-thon' itu di ibu kota Accra, pada Malam Natal dan selesai pada Jumat, (29/12/2023), setelah tampil selama 126 jam 52 menit.

Acara yang berlangsung selama lima hari ini menampilkan Asantewaa membawakan lagu-lagu lokal tanpa henti, dengan dukungan luar biasa dari warga Ghana, termasuk mantan Presiden John Dramani Mahama dan Wakil Presiden saat ini Mahamadu Bawumia, keduanya mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi di negara itu pada pemilu 2024.

Asantewaa disebut telah melengserkan Sunil Waghmare dari India, yang telah memegang rekor tersebut sejak 2012, ketika dia bernyanyi selama 105 jam, demikian diwartakan RT.

Tidak seperti Waghmare, Asantewaa, bukanlah penyanyi profesional, dan beberapa warga Ghana di media sosial meragukan kemampuannya untuk mencapai prestasi tersebut ketika ia memulai tantangan menyanyi. Namun, dia dilaporkan secara tidak resmi mampu melampaui waktu pemegang rekor dengan tambahan 21 jam.

Guinness World Records (GWR) menanggapi komentar di Facebook yang memperingatkan Asantewaa telah menyelesaikan upayanya pada Jumat, dengan menggambarkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang "tampaknya telah menangkap imajinasi publik."