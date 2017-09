Usai Tewaskan 32 Orang, Badai Maria Hantam Kepulauan Turks dan Caicos

COCKBURN TOWN – Badai Maria dilaporkan menghantam wilayah Kepulauan Turks dan Caicos pada Jumat 22 September 2017 waktu setempat. Saat ini status badai tersebut adalah badai Kategori 3.

Sebagaimana dikutip dari CBS News, Sabtu (23/9/2017) dua hari setelah Badai Maria menghantam Puerto Rico, para warganya saat ini masih terus berusaha diselamatkan oleh otoritas setempat.

Sebuah helikopter pernyelamat Inggris berhasil menyelamatkan tiga orang di perairan Puerto Rico usai perahu yang mereka naiki terbalik. Penyelamatan itu dilakukan usai ketiganya mengirimkan pesan darurat saat Badai Maria menghantam.

Hingga kemarin, Puerto Rico masih belum memulihkan pasokan listrik dan akibat Badai Maria, wilayah tersebut diperkirakan tidak mendapatkan akses listrik hingga berbulan-bulan. Pemerintah wilayah Amerika Serikat itu mengklaim korban tewas akibat Badai Maria sudah mencapai 13 orang di sana.

Dengan jumlah tersebut berarti Badai Maria telah menelan korban jiwa setidaknya 32 orang di wilayah Karibia. Berdasarkan kabar terbaru, bendungan di Puerto Rico gagal menampung luapan air di Sungai Guajataca dan memicu evakuasi warga secepatnya karena kekhawatiran banjir parah akan melanda wilayah kepulauan tersebut.

Badai Maria masuk ke wilayah timur laut Kepulauan Turks dan Caicos dengan membawa angin kencang yang berkecepatan 201 kilometer per jam. Pusat Badai Nasional AS mengklaim bahwa pusat badai Kategori 3 itu berjarak 88 kilometer dari sebelah utara Pulau Grand Turk. “Mata” badai itu terus bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 12 kilometer per jam.

Peringatan datangnya hurikan akan terus diberlakukan di Kepulauan Turks dan Caico serta Bahama bagian tenggara. Badai Maria diperkirakan akan berbalik arah ke arah utara dan barat laut pada Jumat serta menuju ke timur laut dan timur Bahama hingga Minggu 24 September 2017. Dalam kurun waktu 48 jam, badai itu diklaim akan melemah secara perlahan.

(emj)