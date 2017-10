Keren! Gelar Konser, 5 Mantan Presiden AS Galang Dana untuk Korban Badai

WASHINGTON - Tugas negara boleh usai, namun kepedulian terhadap bangsa tidak surut. Inilah yang dilakukan lima mantan presiden Amerika Serikat (AS) saat berinisiatif menggalang dana untuk para korban badai dahsyat di Negeri Paman Sam.

Dilaporkan AFP, seperti dinukil dari CNN, Kamis (5/10/2017), pada 21 Oktober, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, dan Jimmy Carter akan tampil dalam konser amal di Texas A&M University. Perguruan tinggi ini sendiri memiliki yayasan yang menyandang nama George H.W. Bush.

Tiga politikus Demokrat dan 2 politikus Republik itu bahu membahu untuk menggalang dana bagi korban Badai Harvey, Irma dan Maria yang telah memporak-porandakan kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Diberi tajuk "Deep From the Heart: The One America Appeal", konser amal itu akan dimeriahkan dengan penampilan Alabama, The Gatlin Brothers, Lyle Lovett, Robert Earl Keen dan Sam Moore.

George H.W. Bush menyatakan, mereka sangat berterima kasih kepada semua yang berpartisipasi dalam acara tersebut.

"Mereka para penampil hebat -- sebagian adalah teman lama, sebagian teman baru. Terima kasih telah memberikan waktu dan bakat mereka untuk membantu para korban badai di Texas, Florida dan Karibia yang tengah memulihkan diri. Sangat penting bagi mereka yang terdampak mengetahui bahwa meski proses pemulihan ini terasa tidak kunjung selesai, kita selalu bersama mereka," papar Bush.

Ini bukanlah kali pertama para mantan presiden AS bersatu dalam kegiatan The One America Appeal." Setelah Badai Harvey menerjang Texas pada September, kelima mantan presiden AS tersebut terinspirasi untuk berkumpul dan membuat video untuk mendorong para warga membantu korban badai dan banjir. Mereka juga berkumpul untuk membantu penanganan pasca-badai Irma dan Maria.

"Kami mencintaimu, Texas," ujar Bush Senior, yang membesarkan keluarganya di Texas serta pernah menduduki jabatan sebagai anggota kongres bagi negara bagian tersebut, dalam video yang ditayangkan website One America Appeal.

