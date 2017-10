Lima Tokoh Dunia yang Terpikat Pesona Batik, dari Barack Obama sampai Nelson Mandela

JAKARTA - Pada tanggal 2 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hal itu menyusul ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Dalam perjalanannya pesona batik ternyata tidak hanya memikat masyarakat dan tokoh dalam negeri. Di beberapa kesempatan, sejumlah tokoh dunia tampak percaya diri dengan mengenakan budaya khas Indonesia tersbeut. Berikut lima tokoh dunia yang tampil 'pede' dengan batik.

1. Barack Obama

Orang nomor satu Amerika Serikat ini juga bangga mengenakan batik. Kecintaan pada batik ini ditularkan dari ibunya yang juga banyak mengoleksi baju batik asli Indonesia. Mengingat dahulu semasa kecil Presiden Barack Obama pernah tinggal di Indonesia.

Saat menghadiri acara East Asia Summit Indonesia 2011 yang diselenggarakan di Bali, Obama juga mengenakan baju batik asli desain Bali dan diproduksi di China bersamaan dengan Presiden SBY.

2. Bill Gates

Bos dari perusahaan microsoft ini pernah memakai baju batik pada saat kunjungan pertama nya ke Indonesia menghadiri acara Presidential Lecturer featuring Bill Gates 2008 di Jakarta. Bill Gates memakai batik motif pisang bali mangar yang berwarna keemasan.

3. Nelson Mandela

Mantan presiden Afrika Selatan ini sangat bangga dalam hal berbatik. Hal ini ditunjukkannya pada beberapa kesempatan saat berpergian ke negara-negara lain. Juga saat menghadiri acara The Elders pada tahun 2007 dan saat mengunjungi Ratu Elisabeth II di Istana Buckingham.

Bahkan saat kunjungannya ke Indonesia pada 1997, Presiden Soeharto terkejut melihat Nelson Mandala mengenakan baju batik, sementara presiden Soeharto mengenakan jas.

4. Vladimir Putin

Presiden dari Rusia ini saat menghadiri puncak acara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada tahun 2013, juga mengenakan batik yang berwarna hijau.

5. Carlos Santana

Siaa yang tidak mengenal dengan Carlos Santana yang merupakan musisi legendaris pemain gitar melodi asal Mexico. Dalam bayak kesempatan konser nya carlos sering mengunakan batik dalam motif yang berbeda-beda.

Selain itu beberapa aktor dan aktris dunia juga pernah terlihat mengenakan baju yang dikombinasikan dengan bahan batik.(fin)

(amr)