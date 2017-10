JAKARTA - Seorang remaja putri bernama Sofia (17) terbaring lemah usai terkena peluru nyasar di pelipis kirinya. Peluru nyasar tersebut ditembakkan oleh tetangganya AS (17) di Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat.



Kanit Rekrim Polsek Cengkareng, AKP Octo mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Minggu, 29 Oktober 2017, saat AS bersama sejumlah rekan mulai berburu burung. Dari semak-semak AS mengarahkan moncong senapannya ke arah pohon.



AS pun menembakkan senjata apinya ke arah burung tersebut. Namun nahas, tembakan AS tak mengenai burung, melainkan paku di pohon. Peluru yang mengenai paku tersebut memantul ke Sofia yang kala itu sedang menonton TV di rumahnya. Sofia pun terluka di pelipis kirinya.



"Korbannya langsung pingsan dan peluru itu nyaris mengenai matanya," ucap Octo ketika dikonfirmasi, Senin (30/10/2017).



Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Cengkareng, lalu dirujuk ke RS Pantai Indah Kapuk untuk di-scan sebagai bukti. Polisi pun sudah mengamankan AS beserta senapan yang digunakan.



Hingga berita ini ditulis, Polisi masih mencoba meminta keterangan Sofia. Beberapa rekan AS telah dimintai keterangan sebagai awal penyidikan.

"Pelaku bersalah karena kelalaian yang mengakibatkan korban," ucap.‎

(qlh)