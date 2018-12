Trump Rencanakan Penarikan 5.000 Pasukan AS dari Afghanistan

WASHINGTON – Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan, Presiden Donald Trump berencana menarik 5.000 dari 14.000 tentara AS yang berada di Afghanistan. Rencana ini dilihat sebagai tanda bahwa kesabaran Trump terhadap kebijakan intervensi militer dan perang terpanjang yang pernah dijalani AS semakin menipis.

Pada Rabu, Trump menolak saran dari para penasihat militernya dan memutuskan untuk menarik semua pasukan AS dari Suriah. Keputusan itu mendorong Menteri Pertahanan James Mattis untuk mengundurkan diri dari kabinet, dengan alasan perbedaan kebijakan yang besar antara dirinya dengan Trump.

Seorang pejabat, yang berbicara secara anonim, mengatakan bahwa keputusan telah dibuat dan perintah lisan telah diberikan untuk mulai merencanakan penarikan tersebut. Pejabat itu mengatakan jadwal waktu sedang dibahas, tetapi penarikan bisa terjadi dalam beberapa pekan atau beberapa bulan. Demikian diwartakan Reuters, Jumat (21/2/2018).

Sebelumnya, Trump telah merencanakan penarikan 2.000 pasukan AS dari Afghanistan dan tidak diketahui bagaimana AS dengan jumlah pasukan kurang dari 9.000 personel dapat menjalankan misi-misinya yang tengah berjalan, termasuk memberi saran kepada pasukan Afghanistan dan melakukan serangan udara terhadap Taliban.

AS diyakini harus mengurangi dan menyudahi beberapa misinya yang dikhawatirkan memberi kesempatan kepada Taliban dan kelompok pemberontak di Afghanistan untuk melakukan serangan.

Keputusan Trump untuk menarik pasukan dari Afghanistan tidak disetujui oleh Mattis yang berpendapat untuk mempertahankan kehadiran militer AS yang kuat di Afghanistan untuk mendukung upaya perdamaian diplomatik. Dia mengundurkan diri tak lama setelah pejabat AS mengangkat kemungkinan bahwa Trump akan memerintahkan penarikan.

Keputusan penarikan pasukan AS dari Suriah juga membuat bingung sekutu-sekutu AS dan memicu reaksi keras dari rekan-rekan Trump dari Partai Republik di Kongres. Sejauh ini Pentagon masih belum memberikan komentarnya.

