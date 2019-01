View this post on Instagram

KEADILAN sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila kelima dalam Pancasila itu benar-benar ingin diwujudkan Joko Widodo (Jokowi) ketika terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014 lalu dalam menjalankan roda pemerintahan.⠀ .⠀ "Adil bagi rakyat menurut saya adalah bukan sekedar membagikan hadiah atau stimulus rata pada rakyat sehingga yang senang semakin senang dan yang miskin bisa tertawa. Tidak," ujar Jokowi seperti dikutip Okezone dari buku bertajuk "Jokowi Menuju Cahaya"⠀ .⠀ Dalam buku karya Alberhiene Endah tersebut dituliskan, adil menurut Jokowi adalah peka melihat persoalan di setiap wilayah, bahkan yang terpencil sekalipun dan berusaha mengantarkan mereka pada keadaan kondusif untuk meraih kehidupan lebih baik.⠀ Lantas, langkah apa yang diambil Jokowi agar keadilan di negeri ini dapat terwujud?⠀ .⠀ Pembangunan yang merata adalah salah satu cara yang diambil Jokowi agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mudah mendapat akses dalam menjalankan roda perekonomian mereka.⠀ .⠀ Contoh, ketika petani di pedalaman susah menjual hasil buminya lantaran jalan di tempat tinggalnya masih buruk. Pupuk dan bibit yang mereka beli untuk melanjutkan pertanian pun didapat dengan harga mahal lantaran mahalnya biaya logistik.⠀ .⠀ "Saya juga melihat Indonesia yang masih gemar memelihara birokrasi yang ruwet," kata Jokowi.⠀ Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun terus melakukan perbaikan dengan memangkas segala perizinan yang menurutnya tidak perlu sehingga perekonomian bisa berjalan dengan cepat.⠀ .⠀ Dan yang harus direnungkan saat ini, sambungnya, apakah potensi yang melimpah di negeri ini tidak bisa menyelesaikan masalah?⠀ .⠀ "Yang kita perlukan adalah strategi yang tepat dibarengi niat positif dan kedisiplinan yang teguh. Saya tidak pernah percaya bahwa ada masalah yang tidak mungkin ketemu solusinya," uajrnya.⠀ .⠀ Reformasi di banyak hal pun dilakukan. Mulai dari memandang pembangunan, budaya kerja, sampai reformasi daalam cara memimpin atau memerintah.⠀ .⠀ Dalam mencipakatan pembaruan tersebut, Jokowi sadar kesulitan terberat yang akan menghadangnya adalah mengawali prosesnya. Misalnya, soal infrastruktur. #TauCepatTanpaBatas