JAKARTA - Basuki Tjahja Purnama alias Ahok resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, sekira pukul 07.30 WIB. Sang adik Ahok, Fifi Lety Indra pun menorehkan kesenanganya di halaman media sosialnya.

Menurutnya, hari ini kebahagian keluarga besarnya karena sang kakak sudah bebas setelah 2 tahun di penjara akibat kasus penistaan agama.

"Our happy blessed day, Tjahaja Purnama bersinar lagi mulai dari hari ini. BECAUSE OF YOU I AM MADE NEW#newbeginnings #2corinthians5v17 #newcreation," kata Fifi, Kamis (24/1/2019).

(Baca juga: Resmi Bebas, Ahok Tinggalkan Mako Brimob Dijemput Anaknya)

Fifi pun tak berhenti-hentinya berterima kasih kepada Tuhan atas bebasnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sebagai berikut:

(Baca juga: Ahoker Mulai Berdatangan, Lalin Depan Mako Brimob Tersendat)

Honor and Power be

To the One above.

Now let Your glory reign

From heaven above.

Oh God You reign

And we proclaim

That there is none like You.

Because of You

I am made new

Father we worship you.

Lord You are great!

Lord You are powerful!

Lord You are mighty,

and we praise Your name!

(wal)